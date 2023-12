Il gioiello francese del Bayern Monaco Mathys Tel ha mostrato grandi qualità nelle poche partite disputate in Germania. Ad oggi il posto del numero 9 è però ben occupato da Harry Kane e secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, diversi club inglesi sperano di approfittarne per offrire maggior minutaggio al giocatore. Tra le squadre interessate al 18enne ci sono: Manchester United, Arsenal, Tottenham e Newcastle. Il Bayern, ad oggi, se lo gode e spera di puntarci per i prossimi anni.