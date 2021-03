Era l'1 giugno 2019, a Madrid andava in scena la finale di Champions League tra Liverpool e Tottenham. Cosa c'entra l'Inter? Poco, in effetti.. Ebbene, con 651 giorni di distanza possiamo dire che ha avuto ragione. Lo ha fatto con un cammino meticoloso e tortuoso, con un lavoro certosino e martellante che ha portato Lukaku e compagni in vetta alla Serie A alla vigilia di un impegno delicato contro un Torino in crisi.Era il 22 novembre e l'Inter ospitava a San Siro i granata dopo il deludente pari con il Parma e l'1-1 di Bergamo con l'Atalanta. Non vi erano più chances da fallire, eppure Belotti e compagni si portarono sul doppio vantaggio sfruttando un primo tempo choc dei nerazzurri, capaci di rimontare nella ripresa soprattutto grazie a Lukaku. Confrontando la squadra di allora con quella che attualmente guida la classifica, lanciata verso lo scudetto, emergono notevoli differenze che sottolineano l'impronta di Antonio Conte.Vi è poi l'importanza di azzannare le partite, saper soffrire e conquistare i tre punti.che permisero a Conte di restare sulla scia dello scatenato Milan e tracciare un solco importante con le inseguitrici., riportando Barella e Vidal nella posizione di mezzala. Il resto sono storia e cronache già note, con l'esplosione di Eriksen, la crescita di Perisic e una solidità sempre più forte.