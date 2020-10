L'ex terzino della Lazio, Pippo Pancaro, ha parlato così dei biancocelesti ai microfoni ufficiali del club capitolino: "Esordio migliore della Lazio non poteva esserci, contro una delle squadre più forti d’Europa. Questo lascia ben sperare per il proseguo in campionato e in Champions. Ora bisogna continuare sulla scia di questa vittoria. Sconfitta con la Samp? Evidentemente la testa era a questa sfida qui, può capitare prima di una gara di Champions. Ma non deve ricapitare: non si possono prendere sottogamba partite in serie A. La prima partita del girone ti dà un pensiero in più, una volta rotto il ghiaccio vai più spedito".



"Immobile è un giocatore straordinario, che sta scrivendo delle pagine di storia con la Lazio. Il merito è di Simone Inzaghi. La ciliegina sulla torta sarebbe vincere qualcosa di importante. E’ giusto che Mancini gli riconosca il ruolo di bomber in Nazionale, non capisco perché alcuni non lo trattano da tale. E’ importante dare continuità ai risultati, la Champions potrebbe diventare la competizione della Lazio. Le big hanno difficoltà e Inzaghi si esalta in sfide secche. La Lazio può dire la sua, l’Atalanta dello scorso anno è un esempio".