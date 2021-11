L'ex centrocampista della Juventus Beniamimo Vignola, in bianconero nei bienni 1983-85 e 1986-88, parla a TuttoJuve.com, soffermandosi in particolare sul centrocampo della Juve attuale: "Qual è il problema cardine di questa squadra? A mio parere il centrocampo, che deve essere il fulcro portante di ogni squadra. Bentancur, nel finale, sembrava giocasse con loro. Arthur è entrato completamente scollegato. McKennie non è costante. Ramsey poi è un caso a parte...".