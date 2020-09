Chi meglio di un ex grande difensore della Juventus nonché Campione del Mondo come Claudio Gentile per parlare della difesa bianconera? Nella sua intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport Gentile ha parlato di due elementi della retroguardia a disposizione di mister Pirlo: "Matthijs De Ligt comporrebbe un'ottima coppia con Koulibaly del Napoli. L'olandese è il futuro, è un po' il 'libero' che imposta. Daniele Rugani? Gli consiglio di mettersi in gioco dal un'altra parte. Può e deve crescere. Alla Juve non ha ancora fatto capire se è forte".