Le ultime prestazioni hanno lasciato segnali positivi. Con il Milan e con la Germania Under 21, Malick Thiaw sta vivendo una stagione in crescendo. In campo ieri per 90’ contro gli Azzurrini di Paolo Nicolato e protagonista di una buona prestazione nel 4-2 dei tedeschi ad Ancona, il centrale classe 2001 si prepara al nuovo anno nella speranza di avere sempre più minuti a disposizione con i rossoneri di Stefano Pioli.



TENTATIVI - Malick Thiaw sta provando a guadagnarsi la fiducia di Stefano Pioli un passo alla volta. Dopo un paio di salvataggi decisivi contro il Verona, l’esordio da titolare contro la Cremonese e la buona gara con la Fiorentina, i progressi del 21enne tedesco stanno impressionando dalle parti di Milanello. E di sicuro non lasciano indifferenti. Come la prestazione sicura con la Germania, con la fascia da capitano al braccio. Questione di mentalità.



PAROLE DI STIMA - "È un giocatore forte, prestante fisicamente e bravo anche in uscita con il pallone. Gli ho detto di stare in campo come sa perché è pronto", aveva detto pochi giorni fa Stefano Pioli. Una stima confermata anche dal ct dell’Under 21 tedesca Antonio Di Salvo, che ai microfoni di Rai Sport, nel post-partita dell’amichevole di Ancona, ha dichiarato di aver parlato di recente con il tecnico rossonero. Con una garanzia. Thiaw sarà sempre più coinvolto nelle rotazioni del Diavolo, in una seconda parte di stagione che si preannuncia già infuocata. Un passo alla volta.