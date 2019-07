Andrea Pastore è pronto a entrare nella storia. L'esterno sinistro classe '94 ha risolto il contratto con la Virtus Francavilla e sta per firmare un triennale con i marocchini del Wydad Casablanca. Trattativa ai dettagli, sarebbe il primo italiano a giocare in Marocco. Ex Trapani e Alessandria, Pastore sarebbe entusiasta di iniziare la sua prima avventura all'estero in attesa dell'ufficialità dell'operazione, portata avanti dagli intermediari Davide Stuto e Gianluigi Marraffa e dal suo agente Antonio Montanaro.



Pastore potrebbe debuttare nella finale della Champions League africana contro l'Esperance Tunis, nella ripetizione della partita dopo la sospensione quasi venti giorni fa a causa del VAR andato in tilt (QUI il racconto).