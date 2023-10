Nove gol in sette partite di campionato, l’avvio di Lautaro con la maglia dell’Inter non era mai stato migliore di questo e l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega come questa partenza lampo dell’argentino sia anche merito, almeno in parte, di Marcus Thuram.



“Nell’epoca moderna, tra i bomber dell’Inter, è un lillipuziano in mezzo a colossi più o meno lontani: Ibrahimovic, Vieri, Lukaku, Milito, Ronaldo e pure Icardi. L’argentino ha tanto altro da mostrare. Ha esplosività, reattività, tempismo, solidità, tecnica individuale. In soldoni, con una metafora per metà spallettiana: gambe forti per destini forti. L’argentino, nella scia dei più grandi, ci sta benissimo. È partito a razzo come mai gli era riuscito negli altri cinque anni di Inter. E una spiegazione c’è, tecnica e psicologica. Lautaro ora è il primo riferimento, come mai prima. Non gioca per il compagno, ma sono i compagni a giocare (anche) per lui. Non c’è un Lukaku da assistere, ma c’è un Thuram da... sfruttare: Salerno è solo l’ultimo esempio”.