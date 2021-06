. Parola di Sheva, l'uomo che ha fatto sognare ile fatto venire gli incubi a, colui il quale ha trafitto primain una semifinale Champions e poi Buffon, nell'atto conclusivo al Teatro dei sogni. Ora, i sogni, li vuole, di nuovo, regalare alla sua gente, all'Ucraina che si è qualificata con una facilità disarmante a Euro2020, vincendo la sfida decisiva contro sua maestà. Il 7 del passato che batte il 7 del presente, facendolo con un'anima italiana all'interno del suo staff. Sì, perché da Milano, sponda Milan del Naviglio, sono partiti per Kiyev Mauroe Andrea, fondamentali nel percorso di crescita di Shevchenko e dell'Ucraina, inserita nel Gruppo C, conGeorgiy Bushchan (Dynamo Kyiv), Andriy Pyatov (Shakhtar Donetsk), Anatolii Trubin (Shakhtar Donetsk).Eduard Sobol (Club Brugge), Illia Zabarnyi (Dynamo Kyiv), Serhiy Kryvtsov (Shakhtar Donetsk), Denys Popov (Dynamo Kyiv), Oleksandr Tymchyk (Dynamo Kyiv), Vitaliy Mykolenko (Dynamo Kyiv), Oleksandr Karavaev (Dynamo Kyiv), Mykola Matviyenko (Shakhtar Donetsk)Serhiy Sydorchuk (Dynamo Kyiv), Ruslan Malinovskyi (Atalanta), Mykola Shaparenko (Dynamo Kyiv), Marlos (Shakhtar Donetsk), Yevhen Makarenko (Kortrijk), Oleksandr Zinchenko (Manchester City), Viktor Tsygankov (Dynamo Kyiv), Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk), Andriy Yarmolenko (West Ham), Oleksandr Zubkov (Ferencváros).Roman Yaremchuk (Gent), Artem Besedin (Dynamo Kyiv), Artem Dovbyk (Dnipro).- Un cammino iniziato il 22 marzo 2019 pareggiando in casa del Portogallo, campione in carica, proseguito con le vittorie su Lussemburgo, Serbia, Lituania e ottenendo, poi, l'aritmetica certezza del pass per Euro2020 sempre col Portogallo, vincendo 2-1 con le reti di, resistendo al ritorno di Ronaldo e soci, pure con un uomo in meno nel finale. Un risultato incredibile quello dei ragazzi di, che con 6 vittorie in 7 gare hanno ottenuto subito la qualificazione alla fase finale. ​13 giugno, ore 21: Olanda-Ucraina (Amsterdam).17 giugno, ore 15: Ucraina-Macedonia del Nord (Bucarest).21 giugno, ore 18: Ucraina-Austra (Bucarest).​- Tanti giocatori di qualità, da Yaremchuk a Yarmolenko, dal primo nazionale ucraino naturalizzato Marlos alla stellina Mykolenko, ma il focus fa su due giocatori che hanno detto la loro in Europa: Oleksandr, giocatore universale cresciuto esponenzialmente con Guardiola (un errore in finale di Champions non può segnare quel che il campo ha detto per anni) e utilizzato al meglio da Sheva, e il 'nostro' Ruslan, autore di una grande seconda parte di stagione, nella quale ha lasciato lo zampino con 8 gol e 12 assist.