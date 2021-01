Salace battuta di Ezio Greggio, tifoso della Juventus, nei confronti dell'Inter in vista del derby d'Italia di questa sera. Queste le parole dello storico conduttore di "Striscia la Notizia" alla Gazzetta dello Sport: "Stasera rischia di più l'Inter. Noi arriviamo da 9 scudetti di fila, loro è da un po' che non vincono, da quando Garibaldi è sbarcato a Marsala. Abbiamo una squadra cambiata in tutti i reparti: Pirlo ha creato il clima giusto e nel gioco comincia a emergere la sua personalità. Pirlo è da Juve, Pirlo è la Juve".