(in ogni angolo del pianeta). Tra pochi anni tutto questo sarà assolutamente possibile, grazie all’intelligenza artificiale e alla creazione di speciali avatar, e, a confermarlo, negli ultimi giorni, è stato, fondatore di Facebook (da pochi mesi trasformatosi in Meta) e anticipatore, negli ultimi tre lustri, di tante tendenze a livello di comunicazione digitale.Entro il prossimo biennio, nuova piattaforma/frontiera digitale,Almeno 13 diverse realtà internazionali, già presenti nel mondo digitale, della musica e degli eSports, hanno deciso di investirvi per non farsi trovare spiazzati da quella che sarà la nuova rivoluzione virtuale del Terzo Millennio (tra questi appunto Meta, The SandBox, i cinesi di Tencent, ZQGame, Roblox o ancora Decentraland solo per citare i progetti più popolari).Le prime ad averci scommesso sono le grandi multinazionali del largo consumo (ad esempio Coca-Cola, Samsung, Carrefour o Hyundai sulla piattaforma Roblox), del lusso (Louis Vuitton e Gucci) o dell’intrattenimento (Atari è presente, come Warner Bros., su The Sandbox).(nel marzo di quest’anno), ma appena sarà tutto operativo i numeri esploderanno letteralmente.Secondo Marco Mazzi, esperto di marketing sportivo e di comunicazione digitale,Da un lato infatti i principali player stanno esaminando le migliori soluzioni possibili (la Serie A ha fatto un primo esperimento in occasione di un match sui mercati del Medio Oriente), dall’altro il metaverso porterà, inevitabilmente, a un cambio radicale di strategia.I club svilupperanno nuove forme di fan experience attualmente vissute solo a livello offline.Questo nuovo “mondo” digitale genererà due effetti tangibili:Il match-day resterà centrale nella vita dei supporter, ma le potenzialità digitali offerte dal metaverso (anzi dai metaversi) renderanno questo rapporto sempre più stretto, oltre che fruttuoso economicamente.