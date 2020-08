L'Inter ambisce ad essere competitiva e a raggiungere la Juve, ma per farlo, secondo la Gazzetta dello Sport, necessita di un pezzo da novanta a centrocampo.



“Per completare il mosaico, però, serve il pezzo da 90 a centrocampo: l’Inter deve cambiare il motore per alzare i giri e riuscire finalmente a sorpassare la Juve. Ma per sognare Kanté, Ndombélé o Thomas, il primo passo è vendere. Un big come Brozovic o Skriniar, ad esempio. Oppure puntare al tesoretto”.