Perché Frattesi è così, se in campo la metti sul piano della sfida personale, non accetta di uscirne sconfitto. Chiunque si trovi di fronte. Seguito, corteggiato e in fine acquistato, l’Inter è sempre stata sicura che ine il centrocampista romano sta confermando quelle doti che Beppe Marotta e Piero Ausilio gli hanno sempre riconosciuto. Le stesse che gli riconosceva anche il Milan, che con un blitz ha provato a mettersi in pole davanti ai nerazzurri, senza però riuscirci. Alla fineanche se è chiaro a tutti che nel calcio odierno non possono esistere più vecchie bandiere alla Zanetti.Anche se proprio con Zanetti c’è qualcosa in comune.”, per quel suo modo di arare il campo e contemporaneamente travolgere avversari durante la discesa., un po’ come faceva Zanetti. E allora si può dire che a distanza di 28 anni dall’arrivo di Javier, l’Inter torna ad avere in campo un trattore a cui aggrapparsi.E come ogni trattore che si rispetti,che è anche uno dei ragazzi con cui ha legato di più all’Inter, insieme a Carlos Augusto.(considerando anche l’operazione Mulattiere col Sassuolo), è stato l’acquisto più costoso dell’intera Serie A, davanti a Pavard. Le aspettative erano chiare e Frattesi non le ha tradite.Evidentemente il gioco valeva la candela. È vero, forse è ancora presto per trarre giudizi definitivi, ma fermare un trattore in corsa non è compito facile per nessuno.