. Sono queste le tre qualità che balzano all'occhio parlando di, sono queste le doti che hanno convinto definitivamente il direttore dell'area tecnica delLeonardo ad accelerare improvvisamente e bruciare la concorrenza del Paris Saint Germain. Se si tratterà di un altro colpo alla Kakà, un altro giocatore di fantasia pescato dall'allora direttore sportivo Ariedo Braida su imbeccata dell'attuale dirigente brasiliano, sarà soltanto il tempo a dirlo, ma il suo acquisto per gennaio risponde a una logica ben precisa.- Il nuovo Milan, al momento lontano per potere economico dai top club europei, ha bisogno di ripartire da una base giovane e di mettere le mani sulle promesse del futuro prima degli altri. Anche pagandoli molto. Edalla metà campo in su. La prima parte di questo campionato ha evidenziato l'assenza di un'alternativa a Biglia nel ruolo di playmaker e le difficoltà delle altre opzioni per la mediana a garantire un rendimento pari o superiore a quello di Kessie e Bonaventura. Per non parlare dell'irrinunciabilità di Calhanoglu e Suso come prima fonte di assist per Gonzalo Higuain. In un colpo solo, Paquetà può ovviare a tutti questi difetti della squadra rossonera.- Il calciatore del Flamengoinfatti(ha segnato già 12 gol in 57 presenze), ma nella sua ancora breve carriera ha già ricoperto altri ruoli che potrebbero consentire a Gattuso anche di variare il suo attuale sistema di gioco. Paquetà, mancino naturale,, candidandosi dunque a soluzione alternativa a Calhanoglu e Suso. Qualora il Milan proseguisse sulla strada del 4-3-3 tracciata nelle ultime stagione, a rischiare in prospettiva la titolarità sarebbe proprio il turco, che in questo preciso momento storico sta vivendo anche una fase di appannamento per quanto concerne il rendimento. Ma. Gioventù, talento ed eclettismo, ecco perchè il Milan è pronto a regalarsi per gennaio il nuovo astro nascente del calcio brasiliano.