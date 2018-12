Buon Natale, Bianconeri!



"Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . Il calcio visto con gli occhi, e gli occhiali, del Nerd".Un po', un po'un po'. Ildellaè stato un po' così, con la realtà che incontra la fantasia, meglio se pixelata: luce che salta e videogioco arcade, da sala giochi, i cosiddetti, di quelli che se occupati ti devi prenotare appoggiando la tua monetina sullo schermo, come nella serie tv già diventata culto; un eroe che vince sempre quando si tratta di videogame, come nella pellicola del 1989 (in quel caso era un bambino, in questo un gigante); giochi con grafica anni '80, come nel film con Adam. Cristianosalva laa Bergamo, ma Mariosalva i compagni in una sorta diin versione bianconera.stanno vincendo cona biliardino, quando un videogame, con la luce intermittente, attira l'attenzione.allosui tetti,con Babbo Natale, tutto in pixel, tutti alla, alla, alla, alla. Tutti tranne uno. Già, perché se "gli altri" sono i protagonisti dei videogame,, eroi immortali, nomi a 3 lettere o poco più che diventano miti, scolpiti, in pixel, dietro quello schermo.- Mandzukic ritrasforma in carne ed ossa i suoi compagni, che fanno festa e lo abbracciano. Barzagli ringrazia, Mario gradisce. Ma non troppo... ". Fuoriclasse vero. Di quelli che le monetine le portavano contate: se eri bravo, te ne bastava una per finire il gioco. E se eri un fuoriclasse, ci riprovavi subito dopo. Ovviamente, sempre con una.@AngeTaglieri88