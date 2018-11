Ha dominato la scena a livello giovanile, vincendo nel 2016 un Europeo Under 17 dominato in lungo e in largo dal suo Portogallo, si è ripetuto l'estate scorsa trionfando contro l'Italia di Zaniolo, Tonali e Melegoni, nel torneo continentale Under 19., dopo un inizio nel calcio a 5 dal 2010 nel settore giovanile della formazione di Lisbona, Florentinoper la completezza di repertorio esibita nell'arco del torneo.Doti che non sono sfuggite alla dirigenza del Benfica, che a soli 15 anni gli ha fatto firmare il primo contratto da professionista e che nei giorni ha deciso di prolungare fino al 2023 per respingere la corte delle big europee che gli avevano messo gli occhi addosso.- Tra queste, che ha fatto seguire le prestazioni di Florentino sia con la sua nazionale che col Benfica B e con la formazione Under 19 che milita in Youth League., centrocampista titolare della nazionale campione d'Europa in carica,per senso della posizione e capacità di recuperare palla, mentre per il suo essere ambidestro e saper far ripartire con fluidità l'azione (e anche per la capigliatura, aggiungiamo noi). Anche il direttore dell'area tecnica Leonardo prende nota e osserva, potrebbe esserci spazio anche per Florentino nel Milan del futuro.