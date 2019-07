Anche il Pescara incasserà qualcosa dalla cessione di Leonardo Mancuso dalla Juventus all'Empoli. Il club biancazzurro ha valorizzato il giocatore nelle ultime due stagioni in Serie B ed è per questo che - secondo Il Messaggero - riceverà il 50% della cifra che incasserà la Juventus: circa 1,5 milioni di euro.