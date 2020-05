Jaime Mata, attaccante del Getafe, parla al termine della seduta di allenamento odierna: “La verità è che è stato come il ritorno a scuola, con quella speranza e quella voglia. Avevo così tanta voglia di tornare che ho dimenticato di indossare la mascherina e son dovuto tornare indietro. Si vedeva la voglia dei ragazzi, anche se non ci si poteva toccare, è stato strano; ma si percepiva la volontà di tornare sul campo, anche se a dire il vero è strano non riuscire a stare insieme ai tuoi compagni. Oggi abbiamo lavorato individualmente, in modo simile a quello che abbiamo fatto a casa, ma stavolta sull'erba. Dobbiamo stare attenti ora che venga fatto un adattamento graduale, perché c'è rischio, ma il nostro preparatore è già presente. In questo momento anche la questione mentale è molto importante”. Il Getafe è avversario dell'Inter in Europa League.