Un Alexis Sanchez così prima non si era mai visto all'Inter. Ne è certo Antonio Conte, che ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia del Parma e si è sbilanciato sul cileno: ​“Alexis è un giocatore che secondo me adesso è nella miglior condizione psicofisica da quando è arrivata all’Inter. Veniva da anni difficili, ci è voluta pazienza da parte sua e nostra, ora Alexis è nel suo miglior momento di forma da quando è all’Inter. Rivedo sprazzi del vecchio Sanchez, va merito a lui che ha continuato ad allenarsi, sa che davanti ha Romelu e Lautaro, ma anche loro sanno che lui preme e può dare un importante apporto da qui alla fine”.