La prima convocazione la Nazionale maggiore da parte del CT ad interim Lionel Scaloni, un ruolo da protagonista nella stagione della consacrazione: Giovanni Simeone si appresta a disputare l'annata della svolta. Il Corriere Fiorentino svela un retroscena di mercato: la Fiorentina lo ha seguito per tutta l'estate del 2017, convincendo il Genoa a cederlo, strappandolo alla concorrenza del Torino. L'ultima telefonata dei granata all'attaccante arrivò addirittura quando questo era in macchina, in viaggio verso Firenze.