Un sorriso sotto la pioggia battente di Liverpool, sopracciglio alto, lo sguardo rivolto verso la tribuna, il pollice in alto. E’ contento Carlo Ancelotti, che bagna con una vittoria il debutto bis in Premier League. Il suo Everton vince 1-0 contro il Burnley, e il tecnico emiliano può già festeggiare. Anche perché è sua la mossa che ha deciso la partita.



L'ULTIMA VOLTA - Il 10 dicembre, sedici giorni fa Napoli-Genk, l’ultima al San Paolo, una vittoria che ha garantito gli ottavi agli azzurri, ma non è servita a salvare la sua panchina. Poi il colloquio notturno con De Laurentiis e l’esonero. Sembra passata un’era, invece poco più di due settimane dopo Ancelotti saluta i suoi nuovi tifosi. Dopo 8 anni, 7 mesi e 10 giorni dall’ultima panchina in terra d’Albione, 3.140 giorni, riecco la Premier. L’aveva salutata a Goodison Park, il 22 maggio 2011: sconfitta per il suo Chelsea contro l’Everton, nei corridoi dello stadio la telefonata di Abramovich che lo esonerava.



LA MOSSA VINCENTE - Oggi Carlo è tornato a Goodison Park per una nuova avventura. E lo ha fatto da vincitore. La squadra, sotto la guida ad interim di Ferguson, aveva inanellato 3 risultati utili consecutivi. Ma la vittoria mancava dal 7 dicembre, 3-1 al Chelsea. Con il Burnley allora ecco il 4-4-2, con una mossa a sorpresa: Sidibe schierato esterno destro a centrocampo, non più come terzino. Prima volta in stagione in questa posizione, e subito decisivo. All’80’ proprio il francese ex Monaco corre sull’out, poi crossa verso il centro, dove Calvert Lewin in tuffo trafigge il portiere avversario. E’ la rete decisiva, Ancelotti può già festeggiare. Per portare i Toffees al vertice in Premier ci vorrà tempo, ma intanto la strada tracciata è quella giusta. In attesa di un nuovo sorriso, col sopracciglio sinistro sempre alto.