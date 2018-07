Un terzino destro che colmi il vuoto lasciato da Joao Cancelo e che offra un'alternativa affidabile a D'Ambrosio. Il mercato dell'Inter, oltre che dall'acquisto di un centrocampista di esperienza e forte fisicamente, passa anche da questa necessità. Il ds Piero Ausilio, dopo aver impostato gran parte del lavoro con gli arrivi di de Vrij, Asamoah, Lautaro Martinez, Nainggolan e Politano e aver provveduto a effettuare quelle cessioni che hanno consentito di rispettare le richieste della Uefa in tema di Fair Play Finanziario, ora vuole stringere per consegnare in tempi rapidi a Luciano Spalletti una rosa completa.



IL NODO DELLA CLAUSOLA - Florenzi, Vrsaljko, Darmian e Zappacosta sono i nomi che più insistentemente sono stati accostati ai nerazzurri in questa finestra di mercato, ma c'è un altro profilo che viene monitorato e che in casa Inter rappresenta un vecchio pallino. Parliamo di Benjamin Henchis, esterno difensivo classe '97 di proprietà del Bayer Leverkusen. Un giovane prospetto osservato in più di un'occasione dagli scout del club milanese, apprezzato per le sue qualità tecniche e per una duttilità che gli consente di giocare indistintamente a destra e a sinistra e pure da mediano davanti alla difesa. A spaventare è però la clausola da 35 milioni di euro inserita nel contratto con scadenza giugno 2022; qualora l'Inter decidesse di stringere per il calciatore tedesco di origini ghanesi, già nel giro della nazionale di Low, Ausilio proverebbe a trattare col Bayer per accordarsi a una cifra inferiore.