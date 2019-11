Ironia al comando in casa Pescara. Rispondendo ad una tifosa che su Twitter affermava 'Inter, Napoli, Bologna, Milan... non mi stupirei se d'improvviso leggessi di Ibrahimovic al Pescara', il club abruzzese ha postato una foto dello svedese con la maglia biancazzurra, scrivendo: "Welcome Ibrahimovic! La nostra maglia sta bene su di te".