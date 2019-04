Acque agitatissime in casa Paris Saint Germain dopo l'incredibile sconfitta nella finale di Coppa di Francia per mano del Guingamp. Ad aggiungere pepe ad un post-partita non facilissimo da gestire per il tecnico Tuchel ha contribuito il gesto di Neymar che, vittima di qualche parola di troppo da parte di un tifoso prima della cerimonia di premiazione, ha dapprima spostato il telefonino con cui veniva inquadrato e poi rifilato una manata al suo disturbatore. Disturbatore che, prima dell'asso brasiliano, aveva apostrofato anche Buffon e Kurzawa.



ATTACCO ALLO SPOGLIATOIO - Un nervosismo quello di Neymar figlio di una stagione complicata per lui, appena rientrato dopo 3 mesi dal suo infortunio al piede, e per un PSG che chiuderà soltanto con la Supercoppa e la Ligue 1 in bacheca dopo aver fallito anche gli obiettivi Champions League e Coupe de la Ligue. Risultati molto al di sotto delle aspettative e figli una situazione decisamente fuori controllo all'interno dello spogliatoio, diviso in tante fazioni. Sul quale Neymar ha pronunciato parole pesanti nella mixed zone dello Stade de France: "Qui ci sono molti ragazzi giovani a cui servirebbe un orecchio in più piuttosto che la bocca. Devono ascoltare più che parlare. A volte, parla un giocatore più esperto e loro rispondono. Parla l'allenatore e questi rispondono. Questa è una squadra che non andrà lontano".



LE SIRENE DI MADRID - Una presa di posizione che potrebbe alimentare le voci di mercato sul brasiliano, che nei giorni scorsi ha confessato il suo desiderio di giocare assieme a Eden Hazard, sempre più vicino al trasferimento al Real Madrid. Possibile che, dopo questo amaro finale di stagione e la crisi interna al Paris Saint Germain, Neymar possa chiedere di essere ceduto?