grazie per questo dettaglio dopo aver disturbato per 227 giorni, ti auguro il meglio e spero di avere l'opportunità di incontrarti di persona (scusami, il mio italiano non è molto buono) pic.twitter.com/vp0o1TnkqA — Manuel Paredes (@GodLothbrok) June 11, 2020

227 giorni, 227 volte. Per capire cosa significa determinazione chiedere a Manuel, che dopo tanta insistenza ha avuto la maglia autografata da Alessandro. Un anno fa il ragazzo era stato chiaro: "Caricherò una foto al giorno finché non avrò una maglia firmata da Florenzi". Detto, fatto. E il giocatore ha mantenuto la promessa: "Te la sei meritata! Mandami tuo indirizzo in direct ti spedirò la mia maglia autografata" ha scritto dopo il 227° tag ricevuto. Scambio di messaggi social, arriva la riposta di Manuel: "Grazie per questo dettaglio dopo aver disturbato per 227 giorni, ti auguro il meglio e spero di avere l'opportunità di incontrarti di persona (scusami, il mio italiano non è molto buono)". Chissà se ora ricomincerà a caricare foto...