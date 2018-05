Che futuro per? Nelle ultime oreha rilasciato tante dichiarazioni sul marito e compagno, sul suo ruolo nello spogliatoio e all'interno dell'Inter e, soprattutto, sulla possibilità di vedere Maurito lontano da Milano. Un saliscendi di emozioni, una continua mossa e contromossaNella giornata di ieriha confermato ai microfoni di Radio Metro la possibilità di un addio. La modella argentina ha ribadito la propria priorità all'Inter, ma ha sottolineato come al giocatore siano già arrivate manifestazioni d'interesse da parte di tre top club in Europa pronti a pagare la clausola rescissoria: "e poi si può vedere quanto stia rendendo con la maglia dell'Inter. Adesso c’è questa situazione in cui" ().Oggi sempre in Argentinascatenando anche la reazione delusa di molti tifosi. Wanda ha rappresentato Icardi come un autentico mattatore nell'ambiente nerazzurro mostrandolo arrogante nei confronti di compagni, società e tifosi:. (Parole forti che hanno scosso i tifosi e fra questi in tanti hanno scritto direttamente a Wanda Nara sui social network.ma la bionda soubrette, questa volta, ha chiuso ogni discorso ribadendo che la punta resterà in nerazzurro.Perchè quindi tutte queste dichiarazioni che sembra una contraria all'altra? Come già ribadito più volte dal'obiettivo di Wanda Nara, ma anche di Mauro Icardi, è quello di ottenere il rinnovo di contratto con nuovo aumento da parte del club nerazzurro (). Un rinnovo per cui l'Inter non ha fretta (soprattutto dal punto di vista economico) e che oggi, dopo le parole rilasciate in Argentina,ma con i tempi e con le modalità del club nerazzurro.