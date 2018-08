Claudio Marchisio ha lasciato la Juventus dopo 25 anni passati in bianconero e nelle prossime settimane il Principino deciderà con quale squadra continuare la sua avventura in bianconero. Secondo Tuttosport l'ormai ex numero 8 della Vecchia Signora è tentato dal Psg che però non ha ancora avviato i contatti con il padre/agente che ha questo punto ha in mano (assieme a Marchisio) il futuro del calciatore. In questo momento, però, la squadra in pole per il centrocampista ex Juve è il Montreal Impact.