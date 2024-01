Era il 2002 quando il Real Madrid dei Galacticos, appena diventato campione d'Europa, corteggiava Francesco, che però riuscì a dire no, animato da quell'amore per lae per i colori giallorossi che lo ha accompagnato per tutta la carriera., anche se non si tratta di Francesco e nemmeno del Real. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti,, il figlio del Pupone,, formazione del quartiere madrileno di Vallecas la cui prima squadra milita in prima divisione spagnola.Classe 2005, primo dei tre figli di Totti, Cristian è une ha giocato nelle giovanili dellafino all'Under 18; ad agosto è passato nella Primavera del, trovando anche una rete in coppa nel 6-0 rifilato al Crotone. Adesso l'esperienza in Spagna, in prestito fino alla fine della stagione, per arricchire il bagaglio calcistico e di esperienze: giocherà e studierà a Madrid, poi sarà tempo di prendere altre decisioni. .- Totti Senior e Junior si sono recati al centro sportivo del Rayo già ieri e i profili Instagram dei giocatori franjirrojos sono pieni di foto con la leggenda della Roma e della Nazionale italiana.che sta preparando l'impegno di campionato del prossimo weekend contro la Real Sociedad.