Juventus, un vecchio obiettivo va in Francia?

Come riporta Footmercato il Lione dopo aver ufficializzato Nemanja Matic punta ad un altro centrocampista: Pierre Emile Höjbjerg del Tottenham accostato anche alla Juve in questa sessione di mercato.



IL PUNTO - Il centrocampista classe 1995 danese potrebbe essere certamente utile all’OL, viste le sue abilità nei contrasti, nel recuperare palloni e far ripartire l’azione. Nonostante nel match di ieri in FA Cup perso per 0-1 contro il Manchester City abbia giocato dal primo minuto , in questa stagione con Postecoglu però il mediano non sta trovando moltissimo spazio, 20 presenze(ma soltanto il 24% da titolare). Il mediano, in vista di Euro2024, sa che avrebbe bisogno di più minutaggio per poterlo disputare da titolare. Si starebbe quindi vagliando questa possibilità che porterebbe guadagni certi sia per il club francese, assolutamente bisognoso di rinforzi per risollevare le sorti della propria stagione, che per il calciatore che troverebbe più continuità. Il contratto del mediano danese scade nel 2025.