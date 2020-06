500 euro circa per un video da Dennis Rodman, che nei giorni scorsi lo ha inviato ad Andrea 'Bulldozzer' Petagna, con tanto di invito a seguire su Instagram la figlia dell'ex cestista di Bulls, Spurs e Pistons, Trinity, attaccante della nazionale under 20 statunitense. Bene, non c'è solo Rodman, però, che fa video su commissione, ma anche un ex calciatore. Ex Scarpa d'Oro. Ex Ancona: Mario Jardel.



Volete un video da Jardel? Basta iscriversi su Cameo.com, pagare 36,8 euro ed ecco che l'ex centravanti brasiliano, stella in Portogallo, flop in Italia, manderà il suo video, pronto entro 4 giorni.