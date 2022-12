Non sarà il Manchester United la prossima destinazione di Jude Bellingham. Il centrocampista inglese, che tanto sta brillando al Mondiale con la sua nazionale, lascerà il Borussia Dortmund in estate: a lottare per accaparrarselo saranno Real Madrid, Liverpool e Manchester City. Non più i Red Devils, che secondo il Sun avrebbero deciso di abbandonare la pista.