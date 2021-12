Il Barcellona vuole battere la concorrenza di Juventus, Inter e MIlan per Julian Alvarez del River Plate, a riportarlo è AS. La clausola rescissoria da 25 milioni rende molto appetibile il 21 attaccante argentino e, dopo il rifiuto di Adeyemi del RB Salisburgo, lo rendono il primo obbiettivo in attacco per i Blaugrana.