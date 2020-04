Sono diversi e prestigiosi i nomi delle personalità di spicco coinvolte nella ricerca di un vaccino che possa debellare nel più breve tempo possibile il Covid-19. Se il patron di Microsoft Bill Gates ha già annunciato la sua discesa in campo per finanziare la cura contro il virus, il Wall Street Journal rivela oggi che negli Stati Uniti una cordata di noti miliardari si sta adoperando per non essere da meno.



Il magnate della tecnologia Peter Thiel, il proprietario dei Boston Celtics Micheal Milken, il commissioner dell'NBA Adam Silver e il numero uno della Roma James Pallotta sarebbero i finanziatori di un progetto segreto che la stampa Usa si è azzardata a definire della stessa portata del Programma Manhattan, quello che portò alla realizzazione della bomba atomica. Uno studio contenuto in un documento di 17 pagine, di cui fa parte il premio Nobel 2017 per la medicina Michael Rosbash, oltre a importanti immunologi, oncologi, chimici, epidemiologi e biologi.



Guida il team il 33enne Tom Cahill, esperto di malattie genetiche alla Duke University entrato negli anni in affari con la Raptor, fondo di proprietà di Pallotta. Lo studio di questo gruppo di scienziati si basa sull'utilizzo sperimentale di farmaci già adottati per debellare altre tremende malattie, come l'Ebola.