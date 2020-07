“Il giorno 29/7/2020 presso la sede del Circolo dell'Innovazione di Via Maria Vittoria 26, Torino,SPA”. Poche righe, all’intento di un comunicato di invito alla conferenza stampa firmato dal, che da qualche ora stanno facendo discutere, ma anche sperare, i tifosi granata. Per ora chi ci sia dietro a questo Comitato Promotore Taurinorum è celato da un alone di mistero, l’unica informazione nota è che una cordata di imprenditori ha l’intenzione di muoversi per acquisire il Torino daI dettagli dell’offerta e del progetto, così come i nomi dei possibili acquirenti, verranno svelati mercoledì mattina.Il comunicato del Comitato Promotore Taurinorum arriva in un momento in cui: da mesi ormai i sostenitori granata stanno portando avanti una contestazione al presidente e ieri pomeriggio, poco prima del calcio d’inizio della gara salvezza contro la Spal, sotto la sede della società, nel centro del capoluogo piemontese, si è tenuta l’Ma di passare la mano e mettere in vendita il Torino, almeno per il momento Cairo non sembra averne la minima intenzione. “- ha dichiarato questa mattina all’Ansa - anche se. “L'annata che abbiamo vissuto non è certo in linea con le nostre aspettative - ha poi continuato il presidente - l'anno scorso siamo arrivati settimi, abbiamo tenuto tutti i giocatori e abbiamo fatto un investimento importante di 25 milioni di euro per. Ma è stata un'annata sfortunata, a volte capita: aver raggiunto la salvezza, pur con due giornate di anticipo, non è un obiettivo coerente con la storia degli ultimi nove anni di serie A del Toro in cui la media di posizione ottenuta è stata intorno all’ottava”.In attesa di scoprire se il presidente del Torino sarà ancora Cairo bisognerà attendere i prossimi giorni. La giornata di mercoledì sarà importante: i nomi degli imprenditori che fanno parte del Comitato Promotore Taurinorum verranno svelati e si potrà così capire se alla porta c’è un’alternativa seria o no all’editore alessandrino. Nel caso ci fosse, la trattativa potrebbe eventualmente prendere piede.