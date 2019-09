Quel “mistero” che fa dire al principe Amleto: “Ci sono più cose in cielo e il terra, Orazio, di quante ne possa sognare la tua filosofia”. Capita anche ai più scettici dover ammettere che talvolta l’impossibile si realizza senza una spiegazione logica.esatto di astinenza. Il protagonista “visibile” è stato il giovane monegasco Charles. In realtà, anche dalle sue parole successive al trionfo, si è capito che non aveva fatto tutto da solo. Nell'abitacolo della sua monoposto erano in due, per tutto il tempo della corsa.che il giorno prima si era schiantato in pista ed era morto. Inseparabili e praticamente fratelli i due ragazzi si sono piazzati insieme all'interno della “Rossa” per realizzare la “corsa perfetta”.Anche sul podio, poi, erano in due. I tifosi potevano vedere soltanto Leclerc commosso non solo per il successo. In realtà accanto a lui c’era anche Hubert a raccogliere la meritata ovazione per il trionfo in una corsa “truccata” dal mistero dell’invisibile. Buonanotte e fare sogni colorati.