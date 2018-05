I numeri sono la forza della Fiorentina. E fanno sognare il mondo viola. Undici giornate fa, il traguardo europeo era distante venticinque punti: ora ne mancano sei per trasformare i sogni in realtà. La formazione di Pioli sta tenendo il passo della Juventus che, nell'arco di tempo in questione, ha conquistato un solo punto in più della truppa toscana. Lo riporta La Nazione.