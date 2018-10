Un fuoriprogramma nel corso della conferenza stampa post Milan-Olympiacos, risoltosi per fortuna nel modo migliore. Gennaro Gattuso stava rispondendo alle domande dei giornalisti, al termine della sofferta vittoria in Europa League, quando un lieve malore ha colto una hostess che si trovava a pochi metri dall'allenatore rossonero. In un primo momento, Gattuso ha mostrato la propria preoccupazione per le condizioni della giovane, aiutata a riprendersi dai presenti, tra cui il responsabile della comunicazione Fabio Guadagnini, prima di stemperare la tensione con una battuta: "Sapete quante volte penso di fare pure io la stessa fine?". Il tutto si è concluso con un applauso alla giovane che si è ristabilita.