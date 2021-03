Il “gioco dal basso”. Sembra che se una squadra non sa coltivare una serie di passaggi e passaggini a pochi metri della sua area, non vada bene. Non è elegante, non è moderna. È una specie di diktat che la Juve applica ossessivamente, ma con scarsi risultati. Il lancio lungo del portiere? Proibito. L’avanzamento di difensori e centrocampisti? Sconsigliato. Meglio il torello a 15 metri dalla porta, preferibilmente col portiere che dovrebbe giocare come una mezzala, col dribbling o l’assist smarcante.

