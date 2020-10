Non ci voleva una situazione simile per la Lazio. I biancocelesti sono partiti alla volta del Belgio senza 13 calciatori. Boccone difficile da mandar giù per Inzaghi, poiché sarà costretto a giocarsi un match chiave di Champions League con 11 calciatori e una riserva della prima squadra. Come riporta Il Corriere dello Sport rimane una sola speranza, quella dei falsi positivi. Il club capitolino è in attesa dei risultati di Immobile e Luis Alberto su tutti. Qualora risultassero negativi sarebbe una corsa contro il tempo per metterli a disposizione di Inzaghi contro il Bruges.