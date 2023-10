Nello stadio che nel 2000 vide l’Italia ad un passo dalla vittoria dell’Europeo sulla Francia, anche(un pubblico davvero rumoroso…)Mai stata veramente in partita la squadra biancoceleste, infilzata ripetutamente dal sfacciato e rapido calcio muscolare del Feyenoord, che ha messo a profitto la grande serata del suo giovane centravanti, Gimenez, autore di una doppietta. Di Zerrouki l’altra rete olandese (il 2-0 del primo tempo). Di Pedro, subentrato a Felipe Anderson, il rigore finale che addolcisce appena appena la pillola amara.Nulla è compromesso per la qualificazione, ma, forse le due vittorie in campionato su Atalanta e Sassuolo avevano convinto l’ambiente che il difficile era passato. Ogni giorno invece ha la sua pena e il prossimo match di campionato con la Fiorentina si annuncia un autodafé che lascerà sul campo qualche vittima, comunque vada a finire.Nel 2015 i fans olandesi ingaggiarono una guerriglia a Roma danneggiando la barcaccia di piazza di Spagna e accendendo sconti in occasione di un match con la Roma. Le autorità italiane hanno quindi preventivamente vietato la trasferta del 7 novembre prossimo ai fans olandesi e il Feyenoord ha replicato sbarrando la strada del De Kuip ai tifosi laziali.Al 10’ palla gol per la testa del messicano Gimenez su lancio lungo da sinistra di Paixao, il centravanti non ci arriva per un pelo. La Lazio rema a vuoto per qualche minuto, Marusic, spostato da Sarri a sinistra sulle tracce del talentuoso Stengs, un lungagnone dalle leve rapide e i piedi delicati, sbaglia un paio di chiusure e dalla sua parte il Feyenoord minaccia di dilagare.. Dietro non sembrano granché e se presi in velocità qualche battuta a vuoto la accusano. Il problema è che raramente la Lazio sbriglia i suoi cavalli da corsa e dopo il palleggio insistito quando arriva nei pressi dell’area di rigore si ritrova davanti la difesa schierata. Anche nelle uscite dl basso la squadra biancazzurra non è perfetta e il pressing alto sui portatori di palla avversari – che impostano dal basso - la espongono alle ripartenze degli olandesi. In vista della mezz’ora di gioco il match, che si era un po’ appisolato dopo la fiammata iniziale, si accende all’improvviso. INiente autorete e si riprende dallo 0-0, tuttavia il segnale è chiaro. Se la Lazio non filtra in mezzo saranno dolori. E difatti 4’ dopo altra miccia accesa. Vecino tocca il pallone col braccio destro, giocatori e tifosi del Feyenoord invocano il calcio di rigore, rapido confronto fra arbitro e Var e si prosegue. Giusto così, il pallone era carambolato sul braccio del laziale. Ma il ko è rinviato di appena un paio di minuti.La Lazio si scuote, alza il ritmo e il baricentro, Luis Alberto distribuisce palloni, Zaccagni mette in croce Nieuwkoop e lo costringe al giallo, sul lato opposto Felipe Anderson non è altrettanto vispo contro l’arcigno Hartmann e le chance laziali si affidano a penetrazioni centrali in palleggio stretto che finiscono invariabilmente per spegnersi nell’0imbuito finale apprestato dagli olandesi.Lazio più offensiva e però per due volte nei primissimi minuti il Feyenoord arriva in odore di gol, con Stengs e soprattutto Paixao che sfugge sulla corsa a Casale ma spara in curva. La Lazio avrebbe la chance per dimezzare, Castellanos, appena subentrato ad un immobile latitante, sbatte fuori incredibilmente il tap in a porta sguarnita sulla respinta difettosa del portiere impegnato dal mancino schioccante di Zaccagni, il vero araldo della riscossa laziale. Mattia con i suoi dribbling stretti costringe il neoentrato Lopez all’ammonizione e aspre squarci sul fronte destro difensivo olandese, purtroppo malamente sfruttati dai compagni.Il match si incattivisce e alla fine saranno la bellezza di dodici ammoniti, sette i laziali: Rovella, Casale, Vecino, Romagnoli, Zaccagni, Guendouzi e Castellanos.(un classe 2000 dal mancino proibito che ha il senso del gol) che incrocia la miracolosa respinta di Provedel sul destro ravvicinato di Timber e fa 3-0- A quel punto alla Lazio non resta che tentare il tutto per tutto e buttarsi sotto alla ricerca del gol, anche a costo di esporsi alle micidiali ripartenze degli olandesi che però hanno perduto le verve sfacciata del primo tempo. Troppa grazia, forse. Ma insomma si era in pieno recupero e il match era deciso.