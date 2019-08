La Liga è iniziata con una magia firmata Aritz Aduriz, l'uomo senza tempo. A 38 anni, l'attaccante dell'Athletic Bilbao è stato decisivo per la vittoria contro il Barcellona con una rovesciata che potrebbe diventare già il gol più bello dell'anno. Garitano l'ha mandato in campo all'88' e un minuto dopo era già in volo pronto a colpire il pallone. Chi l'Aduriz la vince. E lui l'ha vinta, tre punti in tasca e tutti a casa. Barcellona in ginocchio e preoccupato per Luis Suarez, uscito al 37' per una lesione muscolare al soleo. Ancora non si sanno i tempi di recupero.



LA MAGIA PRIMA DELL'ADDIO - Valverde affondato dalla bestia nera del Barça: 10 gol in 20 partite per Aduriz contro i blaugrana, viaggia a una media di una rete ogni due partite. Questa è stata l'ha più bella in assoluto, il San Mames era impazzito. E non c'era modo migliore per iniziare la sua ultima stagione da giocatore. L'attaccante spagnolo, infatti, una decina di giorni fa ha annunciato che si ritirerà a fine campionato. E dire che di entusiasmo ne ha ancora da vendere. 38 anni e non sentirli. Aritz Aduriz sorride, è sua la prima perla della Liga.