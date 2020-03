Dunque al momento non rimane che aspettare e augurarsi duri il meno possibile. MaL'ipotesi diunita all'ormai certopermetterebbe di fare uno sprint fino alla fine di giugno.. Altra ipotesi, uno po' meno perentoria, è quella di. La più bizzarra di tutte viene dalla Francia e porta la firma di Jean-Michel Aulas, presidente del Lione. Che nel corso di un'intervista concessa a Le Monde ha suggerito di dichiarareCioè, si dovrebbe cancellare tutto e fare come se questa annata calcistica non fosse mai esistita.E che si fa addirittura pelosa quando si tratta di stabilire chi debba andare a fare le coppe europee.Che per inciso ha visto il Lione qualificato per la Champions. Proposta due volte irricevibile.Né sono tanto migliori le altre due, che comunque comportano un cambiamento di formula in corsa e dunque la vanificazione di quanto fatto dalle singole squadre fino al momento dell'interruzione. E allora, da qualunque parte la si rigiri,, per quanto regolare possa essere una stagione che si è svolta con questa tempistica. Anche a costo di andare molto avanti col calendario dell'anno solare.Preveniamo subito l'obiezione:Rispondiamo che si può farlo perché c'è un'opportunità. E perché si tratta della stessa opportunità che fino a qualche settimana fa veniva presentata come una iattura. Ci riferiamo aiprogrammati in inverno per ragioni climatiche. Il primo mondiale nella storia che si disputi fuori dal periodo maggio-luglio, ciò che rende necessario in Europa unai. Ma allora, se questa riorganizzazione deve essere fatta in vista della stagione 2022-23 (quella sulla quale deve avere impatto il mondiale qatariota),Ciò permetterebbe di. E rimetterebbe sulla stessa linea di partenza i club europei in autunno avanzato.E da quel punto in poi, una volta chiuso il mondiale in Qatar, si potrà tornare a ragione sul riallineamento delle stagioni secondo il ciclo estate-primavera.Certo, una soluzione del genere comporta la necessità di adattarsi. Ma nulla che non possa essere superato. E anche le attività delle rappresentative nazionali possono andare a ruota, tenendo conto che il periodo di qualificazione ai mondiali 2022 può estendersi fino a maggio-giugno dello stesso annoche dal canto loro le stanno sacrificando in questi giorni di inattività forzata e chissà quando avranno l'opportunità di tornare a farle.E poi ci sarà anchei, che da molte società vengono chiusi al 30 giugno, quando di norma la stagione calcistica è conclusa.Allo stesso modo sarebbe il caso di prevedere. Ma sono tutte situazioni tipiche di una condizione di emergenza, dalla quale si può uscire soltanto con soluzioni straordinarie. E in queste condizioni soltanto le soluzioni straordinarie possono permetterci di uscire dal tunnel, sia in ambito calcistico che al di fuori.@pippoevai