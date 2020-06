Lautaro Martinez e il Barcellona sono più lontani. Per la richiesta dell'Inter, che continua a valutare l'argentino oltre 100 milioni, per il nuovo indirizzo imposto dal numero uno della Liga Javier Tebas in merito ai trasferimenti estivi. La nuova norma, introdotta per tutelare le squadre ed evitare tracolli economici, vale per tutti, dalla big al club più piccolo, e prevede la possibilità di reinvestire sul mercato solo una parte di quanto i club ricaveranno dalle cessioni. Una percentuale variabile a seconda dei fatturati. Ciò significa che senza vedere è impossibile comprare.



NIENTE SCAMBI - A questo discorso bisogna escludere gli scambi, non è un caso che molti club (Barcellona e Juventus per Arthur e Pjanic, per esempio) stiano trovando il mondo di chiudere operazioni finanziarie con valutazioni 'rinforzate", se possibile entro il 30 giugno, per ragioni di bilancio. Scambi che sul fronte Lautaro al momento non vengono presi in grande considerazione da Marotta. Per questo, a oggi, il Toro è più lontano dal Barcellona e più vicino all'Inter.