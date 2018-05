"Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . Il calcio visto con gli occhi, e gli occhiali, del Nerd".



C'è quello che tutti vediamo. E c'è quello che pochi fortunati possono vedere. Fino a qualche tempo fa era così, con leggende che tramandavano di feste tra calciatori a dir poco epiche. Poi gli smartphone e i social hanno cambiato tutto, riducendo al minimo quella distanza, enorme, che si era creata tra "l'evento" e il "backstage", con il secondo che è diventato quasi più importante del primo. Ed è così che, dopo le magie in campo ne La Notte del Maestro, ecco le risate fuori, i bicchieri e i cori ne... Una Notte da Leoni. Già, perché in seguito alle emozioni di San Siro, sono arrivati i più classici discorsi dal fare al microfoni davanti agli amici.



NOTTE DA LEONI! - Se in "Una notte da leoni" Phil, Stuart e Alan conquistano la scena, nel dietro le quinte de "La notte del maestro" sono Gattuso, Pirlo e Ambrosini a farla da padroni. Un Pirlo "attivo" come non si vedeva dai tempi della festa sul pullman, un Gattuso che cerca sempre di mantenere ordine e un Ambrosini che prova a fare da guastafeste. "Ambro, vieni qua e lascia il bicchiere". "Un capitano, c'è solo un capitano, un capitano" urla Pirlo per attirare le attenzioni di Paolo Maldini, che prende il microfono ed elogia il Maestro. Poi partono i ringraziamenti proprio del numero 21 rossonero: "I 10 anni più belli della mia vita", con Gattuso che chiama Ambro ammonendo l'ex compagno: "Ma quanto lo hai fatto bere?". Una notte da leoni, documentata. Con la differenza che il "ricordo" non è rimasto tra amici, ma, fortunatamento, è diventato di tutti. "Quello che succede a La notte del Maestro non resta a La notte del Maestro".