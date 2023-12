L'abolizione delha fatto discutere e non poco tra le file delle dirigenze dei club. Tuttavia, come ha sottolineato ieri l'ad del Sassuoloprima della partita contro il Milan, è nato forse un problema più grande per le società, ossia il vincolo sportivo: "[...] c'è il problema del vincolo a livello giovanile che secondo me è più importante del Decreto Crescita, perdiamo giocatori che cresciamo e poi vanno all'estero ( qui le dichiarazioni complete )".- Il D.lgs. 36/2021 ha stabilito la nascita della nuova figura del "lavoratore sportivo" a discapito del "vincolo sportivo", che è stato abolito. In sostanza,a cui un giocatore doveva sottostare al momento della firma con una società, sia in ambito professionistico, sia dilettantistico. Ciò riguardava i cosiddetti, ossia i calciatori che prendevano accordi con una società a partire dal 14° anno d'età e che, obbligatoriamente, restavano legati alla stessa fino al 19° anno d’età. Con l'abolizione del vincolo sportivo (1 luglio 2023),. In tutti gli altri casi sonole società, a meno che non sottoscrivadi massimo tre stagioni. Contratto che, per la società, è un costo.- Per i club un simile cambiamento porta a due problemi non indifferenti. Il primo:e, di conseguenza, di. Il secondo: Il loro eventuale mantenimento, ma diventa un costo, dal momento chedi apprendistato a partire dai 16 anni d'età.