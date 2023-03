Una "pannocchia di mais" che si è fatta grande. Dimenticatevi il ragazzo molto alto e molto magro arrivato poco prima di diventare maggiorenne al Midtjylland per muovere i primi veri passi della sua carriera in una delle più interessanti realtà del panorama europeo. Il soprannome attribuitogli dai compagni di squadra dell'epoca è passato di moda per Jens Cajuste, centrocampista classe '99 che sta brillando con la maglia dello Stade de Reims, grande rivelazione del campionato francese.





Svedese di nascita ma anche statunitense di passaporto, con un grande passione per l'NBA e un inizio insospettabile da calciatore... in Cina! Nel suo recente passato non sono mancati i contatti e gli abboccamenti con alcuni club della nostra Serie A e in futuro, dall'alto di una Ligue 1 vissuta sin qui da protagonista con 3 reti all'attivo, chissà che qualcuno di questi non torni ad interessarsi.