TOP TEN (LAP 70/70)



HAM

VET

LEC

BOT

VER

RIC

HUL

GAS

STR

KVY#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/QwJTdgo7bN — Formula 1 (@F1) June 9, 2019

Si è chiuso da poco ilcon un risultato che farà a lungo discutere. In una gara dominata nel corso di tutta la gara dae dalla sua Ferrari, alla bandiera a scacchi a trionfare sul campo è stato proprio il pilota tedesco, ma lper aver chiuso la traiettoria, proprio a Hamilton, al rientro in pista dopo essere andato lungo in una curva. Una decisione discussa che lascia ampi margini a discussioni perché la manovra è apparsa legale a tutti tranne che ai giudici della FIA.che vedevano la vettura di Hamilton al primo posto con quella, vuota, della sua macchina. Un'immagine simbolo, che ci porteremo avanti nel corso delle prossime settimane.Ecco i risultati e le immagini della polemica.