Si sapeva, era supertosta. Quando si gioca durante la settimana in Europa devi inventarti la gimkana tra i barili fiammeggianti che esplodono al passaggio. Ne nomino uno solo, il Bayern Monaco battuto in casa.



Ciò non toglie che qualche fenomeno che fa dello slalom tra i vetri per terra lo abbiamo sempre avuto. Per esempio, DINAMITE91: gli avevo anticipato che mi aspettavo un'altra esplosione a breve, è arrivata. A quota 16,25!! ECCO LA CINQUINA DELLA SFIDA A MISTERPALMIERI DI SABATO:



BRIGHTON OVER 2,5



DERBY



GENOA X2/OVER 1,5



CROTONE 1X/OVER 1,5



REAL MADRID 1/OVER 1,5



E Luano70 ce lo eravamo dimenticato? Certo che no! Anche lui ha evitato le piste fiammeggianti ed è tornato a colpire, a quota 7. Ecco le sue: Verona over 1,5/Trapani over 1,5/Milan X2/PSG 1 over 1,5/Valencia 1X over 1,5/Schalke 1X over 1,5.



La domenica. Era quella di gala di Inter-Juventus. Potevamo esimerci? E infatti no, assolutamente no. E' stata la domenica del botto. Pazzesco assoluto fantasmagorico supersonico. FERRI RAFFAELE lo conoscete tutti ma adesso ancora di più. Sapete cosa ha fatto? Guardate, la quota è 122 contro 1, un tesoro. Eccolo.



ROMA X



BOLOGNA X



TORINO X



INTER X2



FIORENTINA 12



Impossibile fare di meglio, con tre pareggi, tutta Serie A. Chapeau, big Raffaele. Ma non ha concluso qui, rifinendo il tutto con un'altra perla da 12 contro 1. Con Torino X2/Bologna X2 gol/Roma gol/Inter 12 under 4,5/Real Sociedad multigol trasferta 1-3/Celta Vigo multigol casa 1-3.



Ci voleva un Raffaele di questa classe per battere un eccellente Peppe_Radon. Sentite che quaternozza: Atalanta gol/Roma X2 over 1,5/Salernitana X/Cremonese X2. Con un totale di 33 volte la posta!

Aspettavamo la domenica di Inter-Juve per dipingere quadri simili?



Parola d'ordine EPPAAAAAA e appuntamento per le nazionali!