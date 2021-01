Il coro Andreaaaaa Pirlooooo, lalalalalalalala si era appena spento, in una discoteca stracolma, e Gennaro Gattuso, col microfono in mano, abbracciato ad Andrea Pirlo, si sente sussurrare dall'ex compagno: "Dì due parole, ma in italiano". Un'immagine che ci dice chi sono i due allenatori che stasera, con, si sfideranno per contendersi laPer la seconda volta avversari, per sempre uno al fianco dell'altro.. Ene sono stati il manifesto in campo e fuori: il bresciano costruiva e il calabrese distruggeva, pulendo lo sporco per il fedele compagno; il regista faceva esplodere un estintore addosso al mediano, il mediano gli correva dietro per riempirlo di schiaffi. Rapporto sano, amicizia pura, sorrisi complici di chi sa che molto probabilmente senza l'altro non poteva stare., un binomio che ha conquistato l'Italia, l'Europa, il Mondo. Tutto e tutti. Un po' come, è qua il copyright è di Rino,Alhanno vinto tutto , insieme, sempre in mezzo a battagliare e ricamare, in un centrocampo che era una filastrocca:; qualità, qualità e quantità; con l'Italia, poi, hanno alzato sotto il cielo di Berlino la coppa più bella che c'è, uno al fianco dell'altro.dopo che, con la stessa maglia indosso, ma con l'Under 21, avevano vinto l'Europeo con Pirlo superstar e Gattuso inedito numero 6. Amici, e vincenti, da sempre, insomma.(non consideriamo il Trofeo Berlusconi dell'estate 2011), in un, stagione, con la vittoria rossonera per 2-1 ma il gol, su punizione, di chi poi ha contribuito a scrivere la storia degli anni 2000 milanista. Intrecci unici.Da allenatori è il primo scontro: il, per le note vicissitudini, non si sono affrontati; nei duedel primo anno in bianconero di Pirlo, da calciatori, Gattuso non ha giocato, out per problemi fisici.. Questa sera, però, saranno lì, uno contro l'altro: il 21 all'angolo bianconero, l'8 all'angolo azzurro. Si abbracceranno, come alla festa del suo addio, come tante altre volte.@AngeTaglieri88