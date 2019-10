Come disse Bertold Brecht, 'siccome tutti gli altri posti sono occupati, mi siederò nell’unico rimasto libero: quello del torto'. Sì, a chi scrive non resta che un’opinione contraria, di netta minoranza.. Da Casarin a Cesari, dal Corriere della Sera alla Gazzetta dello Sport, fino a Calciomercato.com,. Addirittura c’è chi, colto da sfrenato entusiasmo, va oltre definendolo “in smagliante forma atletica”, come se, si fa per dire, Doveri o Giacomelli (scelti a caso) dovessero ogni volta ricevere un elogio per la loro prestanza fisica.